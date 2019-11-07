Бизнес

Новости

Пункты выдачи заказов «Почты России» появятся в магазинах «Обувь России»

В магазинах сети «Обувь России» появятся пункты выдачи заказов «Почты России», сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

В нем говорится, что сотрудничество включает в себя несколько этапов. В течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения и начнется обучение сотрудников ритейлера. В начале ноября в тестовом режиме проект заработает в нескольких торговых точках, после чего будет распространен на всю сеть.

На первом этапе планируется, что пункты появятся более чем в 180 торговых точках «Обуви России» по всей стране, отмечается в пресс-релизе. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в эти пункты в магазинах «Обувь России», – 5000 в месяц. Сотрудничество, с одной стороны, снизит нагрузку на отделения «Почты России» в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, а с другой – увеличит трафик в магазины сети, подчеркивают компании.

Сеть «Обувь России» начала запускать в своих магазинах пункты выдачи онлайн-заказов в октябре 2018 г. Сейчас она сотрудничает с шестью крупными операторами. В августе 2019 г. компания стала сотрудничать с Ozon.

«Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске. У нее есть офис в Москве. Основное направление бизнеса – производство и торговля обувью. У компании, по собственным данным, более 900 магазинов, 172 из которых работают по франшизе.