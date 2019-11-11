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Adidas закроет роботизированные заводы в Германии и США

Adidas приостановит производство кроссовок на двух своих роботизированных «скоростных» заводах в США и Германии до апреля 2020 г. Применяемые на них технологии будут перевезены в Азию, где, как ожидает компания, они будут использоваться более эффективно и гибко.

Запуск этих заводов позволил Adidas значительно сократить время производства обуви, отмечается в сообщении компании. В будущем она планирует использовать протестированные в США и Германии производственные процессы для выпуска не только кроссовок, но и других видов продукции.

Решение закрыть заводы не связано с продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, заявил The Wall Street Journal представитель Adidas. Газета отмечает, что закрытие заводов компании в США и Германии поднимает вопрос о возможности возвращения производства на развитые рынки.

Первый роботизированный завод Adidas был открыт в Ансбахе в 2016 г., второй – около Атланты в 2017 г. Компания позиционировала их как попытку быть ближе к потребителям в США и Европе и удовлетворить их спрос на более быструю доставку новых моделей кроссовок. Adidas планировала выпускать на своих роботизированных заводах ежегодно около 1 млн пар обуви, при этом благодаря автоматизации в производственном процессе требовалось минимальное участие человека – около 160 сотрудников.