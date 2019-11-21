ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани

Речь идет об инфраструктуре по перевалке зерна и шротов мощностью до 12,5 млн т ежегодно, а также 3 млн т масла. Проект не относится к сухогрузному району порта, новая инфраструктура будет создана на отдельной территории на базе уже существующих мощностей «Эфко», рассказал представитель ВТБ. Помимо этого соглашение с «Эфко» предусматривает возможность совместного развития еще одного проекта в порту, сообщил источник РБК.