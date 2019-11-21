ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани
ВТБ и производитель майонеза «Слобода» – компания «Эфко» – договорились построить в порту Тамани инфраструктуру по перевалке зерна и растительного масла, пишет РБК. Соглашение о намерениях стороны подпишут 21 ноября на форуме «Россия зовет!», заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров. Информацию об этом подтвердили представитель банка и исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.
Речь идет об инфраструктуре по перевалке зерна и шротов мощностью до 12,5 млн т ежегодно, а также 3 млн т масла. Проект не относится к сухогрузному району порта, новая инфраструктура будет создана на отдельной территории на базе уже существующих мощностей «Эфко», рассказал представитель ВТБ. Помимо этого соглашение с «Эфко» предусматривает возможность совместного развития еще одного проекта в порту, сообщил источник РБК.
По словам Иванова, ВТБ и «Эфко» рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта. Он отказался назвать размер инвестиций в проект. Ранее «Эфко» оценивала стоимость строительства терминала на перевалке подсолнечного масла и шрота в Тамани мощностью 3,5 млн т в год в 10 млрд руб.
В ВТБ считают, что спрос на российское зерно за рубежом будет расти, однако в стране существует дефицит необходимых для этого эффективных глубоководных мощностей. Создание глубоководного терминала, способного пропускать до 12,5 млн т насыпных грузов ежегодно, позволит повысить конкурентоспособность российских товаров, пояснил представитель ВТБ.
Сейчас в Тамани зерно поступает на экспорт только через один зерновой терминальный комплекс мощностью 4 млн т в год.
Группа «Эфко» – одна из крупнейших российских компаний по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. Ее бенефициарами являются Валерий Кустов (28,4%), Евгений Ляшенко (14%) и Владислав Романцев (10%).