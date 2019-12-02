Косметическая компания Foreo потеряла на «черной пятнице» более $10 млн
Косметическая компания Foreo, производящая устройства для ухода за лицом, потеряла $10,8 млн из-за сбоя в работе своего интернет-магазина в «черную пятницу». Техническая ошибка привела к тому, что цена на самую дорогую модель Foreo (UFO) упала с $279 до $9,99, говорится в сообщении компании. В России устройство можно было купить за 799 руб. вместо 21 999 руб.
К нарушению работы сайта привел повышенный трафик, связанный со скидками и спецпредложениями. Сбой случился 29 ноября около 21:30 по центральноевропейскому времени (минус 2 часа по мск) и затронул интернет-магазин foreo.com в более чем 50 странах.
За два часа сбоя покупатели успели приобрести 38 575 устройств UFO, по данным Foreo. Россияне за это время купили всего 210 устройств. «Да, мы потеряли более $10 млн, но у нас появилось почти 40 000 новых клиентов», – приводятся в сообщении компании слова основателя бренда Foreo Филипа Седича. Он пообещал, что все сделанные во время сбоя заказы будут доставлены клиентам в срок.
Foreo – шведский косметический бренд. Кроме устройств для ухода за лицом, компания продает маски, средства для умывания и электрические зубные щетки.