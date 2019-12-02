Косметическая компания Foreo потеряла на «черной пятнице» более $10 млн

За два часа сбоя покупатели успели приобрести 38 575 устройств UFO, по данным Foreo. Россияне за это время купили всего 210 устройств. «Да, мы потеряли более $10 млн, но у нас появилось почти 40 000 новых клиентов», – приводятся в сообщении компании слова основателя бренда Foreo Филипа Седича. Он пообещал, что все сделанные во время сбоя заказы будут доставлены клиентам в срок.