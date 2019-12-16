«Северному потоку-2» понадобилось уложить трубы зимой в местах зимовки уток
Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге в понедельник, 16 декабря приступит к рассмотрению заявки компании Nord Stream 2, оператора газопровода «Северный поток-2». Она запросила разрешение у немецких властей на строительство трубопровода в германской в зимние месяцы, пишет газета Bild.
Издание отмечает, что решение по запросу Nord Stream 2 может быть вынесено не сегодня, а позднее. Необходимость строительства в зимний период в Nord Stream 2 обосновывают затянувшимися из-за ожидания разрешения от властей Дании работами. Оно было получено в конце октября.
Германские экологи считают, что зимние работы могут помешать зимовке у балтийского побережья на севере страны миллионов водоплавающих птиц. Они считают, что запрос должен быть отклонен, а работы — проводиться по щадящему для птиц графику, то есть летом 2020 года.
Bild в своей публикации отмечает, что «Северный поток-2» рассчитывают достроить до ввода в действие санкций США. Они угрожают тем компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой Балтийского моря. 13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Северный поток-2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через Балтийское море возле России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство «Северного потока-2» планировалось завершить до конца 2019 г.