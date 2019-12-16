«Северному потоку-2» понадобилось уложить трубы зимой в местах зимовки уток

Германские экологи считают, что зимние работы могут помешать зимовке у балтийского побережья на севере страны миллионов водоплавающих птиц. Они считают, что запрос должен быть отклонен, а работы — проводиться по щадящему для птиц графику, то есть летом 2020 года.