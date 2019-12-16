Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России нового участника
Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России нового участника – сооснователя Dating.com Group Дмитрия Волкова. Его состояние журнал оценил в $750 млн.
В октябре Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко объединили активы в группу Dating.com. В нее вошли такие сервисы знакомств, как Dating.com, DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina. По данным группы, общая аудитория этих сайтов составляет 73 млн зарегистрированных пользователей. Выручка Dating.com по итогам 2018 г. составила $200 млн.
Волкову также принадлежит интернет-холдинг SDVentures, в который входит около 30 IT-компаний и венчурных фондов. Бизнесмен одним из первых инвестировал в приложение для распознавания музыки Shazam. Волков также вложил $500 000 через SDVentures в сервис Patreon, позволяющий жертвовать деньги создателям контента. Вложения Волкова в венчурные фонды Forbes оценивает в $50 млн.