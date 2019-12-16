РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В первый год после введения антироссийских санкций в 2014 г. доля российских компаний, отдавших предпочтение отечественным машинам и оборудованию, составила 30%, 22% опрошенных компаний заменили иностранное сырье и материалы российскими. После этого масштабы импортозамещения в промышленности начали сокращаться. В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов — 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института. В четвертом квартале прошедшего года доля российских компаний, отказавшихся от импортного оборудования в пользу российского составила 10%. В октябре этого года об отказе от иностранного оборудования сообщили уже 12% российских компаний. В свою очередь доля компаний, предпочитающих российское сырье, в отчетном периоде почти не изменилась и составила 7%.