Forbes назвал наиболее разбогатевших за год бизнесменов России

На первом месте нового рейтинга гендиректор и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. В 2019 г. его состояние увеличилось более чем на 30%, до $23,8 млрд. На втором месте рейтинга совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $5,9 млрд, до $27 млрд. Он остался лидером рейтинга Forbes 200 самых богатейших россиян. На третьем месте рейтинга расположился совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за 12 месяцев увеличилось на $5,3 млрд, до $23,8 млрд.