«Дочка» ВЭБ.РФ вошла в капитал НПФ «Благосостояние»
Группа ВЭБ.РФ приобрела блокирующий пакет НПФ «Благосостояние» через дочернее предприятие – «ВЭБ-лизинг». Величина пакета составит 25%+ 1 акция, говорится в сообщении группы.
О планах ВЭБ.РФ купить блокирующий пакет фонда и стать его основным участником вместе с РЖД и «Газпромбанком» председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал журналистам в конце августа. Он отмечал, что обсуждал с Центральным банком создание игрока в системе негосударственного пенсионного обеспечения, которому правительство, ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять.
Число участников пенсионных программ НПФ «Благосостояние» составляет 1,3 млн человек, число получающих негосударственную пенсию – 426 000 человек. Как отмечается на сайте фонда, по состоянию на III квартал 2019 г. объем пенсионных резервов составляет 409,4 млн руб.
В августе 2018 г. фонд объявил, что привлечет «Газпромбанк» и «РСХБ управление активами» в качестве инвесторов. «Газпромбанк» получил 50% минус 1 акция, «РСХБ управление активами» – 19,5%, РЖД – 25% плюс 1 акция. Доля в 5,5% принадлежит Российскому профессиональному союзу железнодорожников и транспортных строителей, объединению «Желдортранс», «Торговому дому РЖД», благотворительному фонду «Транссоюз».