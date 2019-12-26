«Дочка» ВЭБ.РФ вошла в капитал НПФ «Благосостояние»

О планах ВЭБ.РФ купить блокирующий пакет фонда и стать его основным участником вместе с РЖД и «Газпромбанком» председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал журналистам в конце августа. Он отмечал, что обсуждал с Центральным банком создание игрока в системе негосударственного пенсионного обеспечения, которому правительство, ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять.