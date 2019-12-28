Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»
Украинское правительство одобрило проект мирового соглашения, которое предполагает снятие судебных претензий антимонопольного комитета Украины к «Газпрому». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение. Правительство уполномочило подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.
То, что антимонопольный комитет Украины отзовет претензии к «Газпрому» и заключит с компанией мировое соглашение, было предусмотрено протоколом о сотрудничестве в газовой сфере. Этот документ Россия и Украина при участии Еврокомиссии подписали в прошлую пятницу, 20 декабря.
Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 г. оштрафовал «Газпром» на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. С учетом пени за неоплату сумма штрафа выросла до 172 млрд гривен (по сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд).