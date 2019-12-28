Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

То, что антимонопольный комитет Украины отзовет претензии к «Газпрому» и заключит с компанией мировое соглашение, было предусмотрено протоколом о сотрудничестве в газовой сфере. Этот документ Россия и Украина при участии Еврокомиссии подписали в прошлую пятницу, 20 декабря.