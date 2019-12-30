Bloomberg назвал Потанина самым разбогатевшим за год российским бизнесменом
Гендиректор и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим в 2019 г. российским миллиардером, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, за год состояние бизнесмена увеличилось на $8,5 млрд – до $28,2 млрд. Суммарно пятеро самых успешных бизнесменов заработали за год $27 млрд.
На втором месте рейтинга президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост состояния на $6,2 млрд до $22,3 млрд). Далее в списке совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (рост на $5,2 млрд до $24,6 млрд), владелец Volga Group Геннадий Тимченко (рост на $4,3 млрд до $18,2 млрд) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин с ростом состояния на $3,5 млрд до $21,3 млрд.
Ранее аналогичный рейтинг выпустил журнал Forbes. Первое место также занял Потанин. Издание оценило рост его доходов на 30% – до $23,8 млрд. Однако вторую строчку рейтинга, по версии журнала, занял Михельсон. Бизнесмен увеличил свое состояние на $5,9 млрд до $27 млрд. На третьем месте президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние выросло на $5,3 млрд до $23,8 млрд, отмечает издание. На четвертом – Тимченко, его доходы за год увеличились на $4,1 млрд до $22,7 млрд. Замыкает пятерку лидеров владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Его состояние в 2019 г. выросло на $3,8 млрд до $20,2 млрд