Bloomberg назвал Потанина самым разбогатевшим за год российским бизнесменом

Ранее аналогичный рейтинг выпустил журнал Forbes. Первое место также занял Потанин. Издание оценило рост его доходов на 30% – до $23,8 млрд. Однако вторую строчку рейтинга, по версии журнала, занял Михельсон. Бизнесмен увеличил свое состояние на $5,9 млрд до $27 млрд. На третьем месте президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние выросло на $5,3 млрд до $23,8 млрд, отмечает издание. На четвертом – Тимченко, его доходы за год увеличились на $4,1 млрд до $22,7 млрд. Замыкает пятерку лидеров владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Его состояние в 2019 г. выросло на $3,8 млрд до $20,2 млрд