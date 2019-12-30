«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

20–21 декабря стороны провели в Минске двухдневные переговоры. В итоге был подписан протокол, предполагающий, что обязательным условием для заключения нового соглашения о транзите газа через Украину является урегулирование всех встречных претензий сторон до 29 декабря. Так, 27 декабря «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Украина со своей стороны обязалась отказаться от всех остальных претензий к российской компании. «Нафтогаз» должен отозвать все иски на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества «Газпрома». Кроме того, должны быть аннулированы претензии к российской компании со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.