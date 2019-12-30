Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом»
Правительство Украины дало согласие «Нафтогазу Украины» на подписание с российским «Газпромом» соглашения об урегулировании газовых споров, а также договор по организации транзита газа на пять лет, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Предполагается, что соглашение будет действовать до 2024 г. включительно.
Действующий одиннадцатилетний контракт России и Украины истекает 1 января 2020 г. Стороны много месяцев не могли согласовать параметры нового договора, но достигли предварительной договоренности 20 декабря. Для подписания договора о транзите газа необходимо выполнение ряда условий с обеих сторон.
«Газпром» был обязан выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных по решению Стокгольмского арбитража. Компания уже отчиталась, что выполнила решение суда. «Нафтогаз» при этом должен был отказаться от других исков к «Газпрому» на сумму более $12 млрд. Антимонопольный комитет Украины же должен аннулировать претензии к российской компании на $7,4 млрд. Замминистра юстиции Украины Иван Лещина сообщил в Facebook 30 декабря, что соответствующее соглашение по антимонопольному спору подписано, но не уточнил деталей.