Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом»

«Газпром» был обязан выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных по решению Стокгольмского арбитража. Компания уже отчиталась, что выполнила решение суда. «Нафтогаз» при этом должен был отказаться от других исков к «Газпрому» на сумму более $12 млрд. Антимонопольный комитет Украины же должен аннулировать претензии к российской компании на $7,4 млрд. Замминистра юстиции Украины Иван Лещина сообщил в Facebook 30 декабря, что соответствующее соглашение по антимонопольному спору подписано, но не уточнил деталей.