ВЭБ.РФ получил пять самолетов SSJ100 для передачи в лизинг «Аэрофлоту»
ВЭБ.РФ получил от АО «Гражданские самолеты Сухого» первые пять самолетов Superjet 100 для передачи в лизинг «Аэрофлоту», говорится в пресс-релизе компании. Соглашение на 100 самолетов SSJ100 ранее подписали «Аэрофлот» и «Гражданские самолеты Сухого» (входит в «Ростех»). Поставку Superjet 100 профинансировал ВЭБ.РФ после ее одобрения наблюдательным советом.
«Соглашение обеспечит загрузку производственных мощностей российских авиастроительных предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, а также даст импульс к развитию региональных аэропортов и повышению мобильности населения», – приводятся в сообщении слова министра промышленности Дениса Мантурова.
Крупнейшему российскому эксплуатанту Superjet 100 самолеты поставляются в следующей компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. «Аэрофлот» сейчас эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Авиакомпания начала коммерческую эксплуатацию лайнеров этого типа в июне 2011 г.