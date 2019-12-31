ВЭБ.РФ получил пять самолетов SSJ100 для передачи в лизинг «Аэрофлоту»

Крупнейшему российскому эксплуатанту Superjet 100 самолеты поставляются в следующей компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. «Аэрофлот» сейчас эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Авиакомпания начала коммерческую эксплуатацию лайнеров этого типа в июне 2011 г.