«Газпром» сохранил поставки газа в Белоруссию и его транзит на прежнем уровне
«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении контрактов на поставку и транзит газа до 2021 г. Об этом сообщили в управлении информационных связей «Газпрома».
«Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 г. сохранены на уровне 2019 г.», – говорится в сообщении. Срок действия ранее заключенных контрактов был ограничен концом 2019 г.
На встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии Владимиром Семашко и министром энергетики республики Виктором Каранкевичем, которая состоялась 31 декабря, стороны договорились о порядке формирования цен при поставке газа в январе и феврале 2020 г. Протокол об этом подписали Миллер и Семашко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. отмечал, что Минск готов покупать российский газ и по $200, но при условии, что такую же цену будут платить за него и российские предприятия.