Суд в Далласе отменил наложенный на Exxon штраф за бизнес с «Роснефтью»
Exxon Mobil Corp. оспорила и отменила в суде в Далласе штраф в $2 млн, наложенный минфином США за невыполнение санкций против России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на окружного судью Джейн Болл, которая вынесла постановление по делу.
По заявлению судьи, Exxon не была должным образом уведомлена, что контракты с «Роснефтью» нарушат санкции, введенные против России из-за Крыма. Суд отменил штраф как неправомерный.
Штраф в размере $2 млн наложил американский минфин. Его управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сочло, что контракты, которые Exxon заключила с «Роснефтью», нарушили санкционные ограничения в отношении главы российской нефтяной компании Игоря Сечина.
Сечин попал под санкции США с 28 апреля 2014 г., восемь соглашений с «Роснефтью» заключались с 14 по 23 мая 2014 г. OFAC уведомила Exxon о нарушении санкционного режима в июле 2014 г., а в июле 2017 г. оштрафовала.
Exxon отстаивала на суде позицию о неправомерном наказании за ведение бизнеса с «Роснефтью». Последняя не была под санкциями, но контракты, которые заключались с ней, подписывал Сечин, против которого санкции были введены. Такую интерпретацию санкций в компании назвали «произвольной», а само распоряжение Барака Обамы о введении санкций – нарушающим закон «Об административной процедуре».
«ExxonMobil признает решение суда, которое подтверждает, что мы выполнили применяемую санкцию», – говорится в заявлении Exxon, которое цитирует Bloomberg.