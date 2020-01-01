Суд в Далласе отменил наложенный на Exxon штраф за бизнес с «Роснефтью»

Exxon отстаивала на суде позицию о неправомерном наказании за ведение бизнеса с «Роснефтью». Последняя не была под санкциями, но контракты, которые заключались с ней, подписывал Сечин, против которого санкции были введены. Такую интерпретацию санкций в компании назвали «произвольной», а само распоряжение Барака Обамы о введении санкций – нарушающим закон «Об административной процедуре».