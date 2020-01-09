«Роснефть» поторопила правительство с утверждением новых налоговых льгот
«Роснефть» попросила правительство ускорить распределение новых налоговых льгот по итогам инвентаризации нефтяных месторождений, которую сама провела «поскважинно». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Дмитрию Медведеву.
Сечин в письме Медведеву отмечает, что процесс инвентаризации оказался затянут другими нефтяными компаниями из-за неопределенности сроков, а Минэнерго и Минприроды допускали утечку в прессу информации, имеющей «коммерческую ценность».
Автор письма настаивает на инвентаризации «исключительно на основании данных в разрезе проектных скважин». Он просит премьера к 1 февраля 2020 г. подготовить и направить в правительство предложения по налоговому стимулированию месторождений Западной Сибири на основании проведенной «дифференциации налоговых условий».
«Роснефть» в ходе инвентаризации представила в госкомиссию по запасам Роснедр анализ 99 месторождений, где добывается около 100 млн т нефти в год. Из более 400 представленных в комиссию месторождений поскважинный учет нефтяные компании провели только для 100 месторождений.
Инвентаризация нефтяных месторождений была объявлена в 2018 г. для распределения налоговых льгот в зависимости от рентабельности конкретных месторождений. По ее итогам предполагается расширить налог на дополнительный доход, ввести инвестиционный вычет (аплифт), снизить налог на добычу полезных ископаемых. Минэнерго и Минприроды должны были подвести итоги инвентаризации к 1 декабря 2019 г., но этот срок перенесли, по данным газеты, на 1 марта 2020 г.