«Роснефть» поторопила правительство с утверждением новых налоговых льгот

Инвентаризация нефтяных месторождений была объявлена в 2018 г. для распределения налоговых льгот в зависимости от рентабельности конкретных месторождений. По ее итогам предполагается расширить налог на дополнительный доход, ввести инвестиционный вычет (аплифт), снизить налог на добычу полезных ископаемых. Минэнерго и Минприроды должны были подвести итоги инвентаризации к 1 декабря 2019 г., но этот срок перенесли, по данным газеты, на 1 марта 2020 г.