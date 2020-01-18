«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil
Немецкая «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. Сумма сделки не раскрывается.
Таким образом, доля «Роснефти» в немецком НПЗ увеличилась до 28,57% (ранее у нее было 25%). Благодаря сделке компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях Bayernoil почти до 3 млн т в год, а также укрепила свои позиции в Баварии и Австрии, отмечается в сообщении «Роснефти».
Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин назвал увеличение доли в Bayernoil логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса «Роснефти» на европейском рынке.
НПЗ Bayernoil расположен в Нойштадте-на-Дунае и Фобурге в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ составляет 10,3 млн т в год. Помимо «Роснефти» акционерами являются Varo Energy (51,43%) и Eni (20%).