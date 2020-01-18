«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil

Таким образом, доля «Роснефти» в немецком НПЗ увеличилась до 28,57% (ранее у нее было 25%). Благодаря сделке компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях Bayernoil почти до 3 млн т в год, а также укрепила свои позиции в Баварии и Австрии, отмечается в сообщении «Роснефти».