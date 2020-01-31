Аэропорт «Домодедово» открыл предзаказ товаров в зоне duty free

«Домодедово» стал первым российским аэропортом, открывшим собственный сервис заказа из duty free. «Воздушные ворота Северной столицы», оператор аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга, заявил «Известиям» т намерении открыть аналогичный сервис до начала летнего сезона. Сейчас в «Пулково» предзаказ можно совершить через сервисы Dufry и RegStaer. Магазины RegStaer также работают в «Шереметьево», «Внуково» и аэропортах Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.