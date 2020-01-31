Аэропорт «Домодедово» открыл предзаказ товаров в зоне duty free
Аэропорт «Домодедово» запустил онлайн-сервис по предварительному заказу товаров из зоны беспошлинной торговли, сообщают «Известия». Сервис, размещенный непосредственно на сайте аэропорта, позволяет оформить заказ, после чего оплатить и забрать его в конкретном магазине duty free или в зоне выдачи товаров.
«Домодедово» стал первым российским аэропортом, открывшим собственный сервис заказа из duty free. «Воздушные ворота Северной столицы», оператор аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга, заявил «Известиям» т намерении открыть аналогичный сервис до начала летнего сезона. Сейчас в «Пулково» предзаказ можно совершить через сервисы Dufry и RegStaer. Магазины RegStaer также работают в «Шереметьево», «Внуково» и аэропортах Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.
C 2018 г. российские аэропорты получили право размещать магазины в зонах прилета. Полный список включает в себя 75 аэропортов с пунктами пропуска через границу России, а также 38 морских и 3 речных портов.