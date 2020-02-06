ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»
Корпорацию «МиГ» и «Сухой» объединят в одно предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством самолетов боевой авиации. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят «МиГ» и «Сухой».
Гендиректор «Сухого» Игорь Озар покинет компанию. На его место назначен руководитель «МиГ» Илья Тарасенко, который и займется формированием военного дивизиона ОАК. Тарасенко приступит к своим обязанностям в «Сухом» 7 февраля.
Тарасенко является одним из самых молодых менеджеров авиапрома: в марте ему исполнится всего 40 лет. Обе компании для Тарасенко не чужие: он ранее работал в «Сухом» на посту директора сводной дирекции, которая занимается бюджетом (2005–2009 гг.). Кроме того, он возглавлял «Гражданские самолеты Сухого» (2014–2016 гг.).
Решение объединить производителей самолетов «МиГ» и «Су» было впервые озвучено в 2017 г. министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Тогда министр отмечал, что компании смогут пользоваться наработками друг друга, и заверял, что обе марки будут сохранены.