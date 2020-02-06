ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»

Тарасенко является одним из самых молодых менеджеров авиа­прома: в марте ему исполнится всего 40 лет. Обе компании для Тарасенко не чужие: он ранее работал в «Сухом» на посту директора сводной дирекции, которая занимается бюджетом (2005–2009 гг.). Кроме того, он возглавлял «Гражданские самолеты Сухого» (2014–2016 гг.).