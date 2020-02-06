Philip Morris выплатила 24,3 млрд рублей по претензиям налоговиков в России

Федеральная налоговая служба активно проверяла табачные компании с 2017 г. Служба обратила внимание на резко возраставший в IV квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, сочли налоговики. Чтобы пресечь эту практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс.