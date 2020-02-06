Инженеры Boeing обнаружили еще одну проблему с программным обеспечением 737 Max

Полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте прошлого года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек. Позже в Boeing признали, что крушение самолетов в обоих случаях произошло из-за сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, регулирующей угол подъема носа самолета в полете. Когда вновь начнется эксплуатация 737 Max, американские власти не сообщают. В декабре 2019 г. Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.