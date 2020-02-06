Инженеры Boeing обнаружили еще одну проблему с программным обеспечением 737 Max
Инженеры Boeing обнаружили новую проблему, связанную с программным обеспечением самолетов 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стива Диксона. По его словам, эту проблему необходимо устранить до возвращения 737 Max в эксплуатацию. Диксон также заявил, что сертификационный полет 737 Max могут провести в ближайшие недели.
Как пояснил Диксон, проблема заключается в неверной работе светового индикатора, предупреждающего о неисправности системы продольной балансировки лайнера. Лампочка на приборной доске «остается включенной дольше необходимого», уточнил он.
Акции Boeing подорожали на 3,7% в четверг после заявления Диксона о скором сертификационном полете 737 Max, отмечает Bloomberg. В 2019 г. стоимость акций концерна упала на 15,7%.
Полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте прошлого года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек. Позже в Boeing признали, что крушение самолетов в обоих случаях произошло из-за сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, регулирующей угол подъема носа самолета в полете. Когда вновь начнется эксплуатация 737 Max, американские власти не сообщают. В декабре 2019 г. Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.