Крупный петербургский авторитейлер «Мега-авто» продаст большую часть бизнеса

Всего будет продано 10 центров, семь из низ них приобретет «Объединенная автомобильная корпорация – РРТ». Речь идет о центрах Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске. По информации представителей «Мега-авто», переговоры по автосалону Mazda в Волгограде ведутся с «Ключавто», а по дилерским центрам Skoda и Volkswagen в Калуге – с автохолдингом «Корсгрупп».