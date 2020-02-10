Крупный петербургский авторитейлер «Мега-авто» продаст большую часть бизнеса
Крупный петербургский авторитейлер «Мега-авто» продаст часть своих дилерских центров, говорится в сообщении компании. Это связано с реорганизацией бизнеса и желанием сократить дилерский портфель.
Всего будет продано 10 центров, семь из низ них приобретет «Объединенная автомобильная корпорация – РРТ». Речь идет о центрах Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске. По информации представителей «Мега-авто», переговоры по автосалону Mazda в Волгограде ведутся с «Ключавто», а по дилерским центрам Skoda и Volkswagen в Калуге – с автохолдингом «Корсгрупп».
Под управлением «Мега-авто» останется пять центров в Санкт-Петербурге. Компания сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса – Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, который является объемообразующей маркой в портфеле брендов, говорится в сообщении авторитейлера.
«Мега-авто» создана в 1993 г. По данным компании, в прошлом году «Мега-авто» продала 9820 новых автомобилей и 6930 авто с пробегом. Выручка группы составила 23,1 млрд руб.