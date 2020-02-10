«Ростех» может стать единственным контролером чистоты воздуха

Создание системы мониторинга предусмотрено проектом «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). Планируется в 2019–2024 гг.г уменьшить на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. Это Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Норильск, Череповец, Чита, Братск, Красноярск и другие города. По данным Минприроды, информацию для системы в этих городах помимо Росприроднадзора должны предоставлять Росгидромет, Роспотребнадзор, Росреестр, а также органы исполнительной власти регионов, ответственные за проведение эксперимента.