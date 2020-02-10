«Ростех» может стать единственным контролером чистоты воздуха
По словам собеседников РБК, Владимир Путин ознакомился с письмом от 20 декабря 2019 г. в январе и согласился с доводами его автора. Президент, утверждают два федеральных чиновника, поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.
Создание системы мониторинга предусмотрено проектом «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). Планируется в 2019–2024 гг.г уменьшить на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. Это Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Норильск, Череповец, Чита, Братск, Красноярск и другие города. По данным Минприроды, информацию для системы в этих городах помимо Росприроднадзора должны предоставлять Росгидромет, Роспотребнадзор, Росреестр, а также органы исполнительной власти регионов, ответственные за проведение эксперимента.
Бюджетом предусмотрено 1,3 млрд рублей расходов на модернизацию системы мониторинга качества воздуха. По данным источников РБК, стоимость ее создания — около 2 млрд рублей. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов оценил стоимость проекта для 12 промышленных городов, в 5–10 млрд руб.