Nissan предъявила иск на $90 млн к экс-гендиректору компании Карлосу Гону

В заявленную сумму входят расходы, полученные компанией по вине бывшего гендиректора. В сообщении Nissan говорится, что топ-менеджер пользовался зарубежной недвижимостью без оплаты аренды, летал на корпоративных самолетах, платил сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане, а также оплачивал внутренние расследования компании и юридические услуги. В Nissan не исключают, что сумма исковых требований увеличится за счёт штрафов Агентству финансовых услуг Японии и тех, которые компания еще может заплатить в рамках уголовного преследования Гона. Летом прошлого года концерн уже подавал гражданский иск против Гона в суд на Виргинских островах.