Nissan предъявила иск на $90 млн к экс-гендиректору компании Карлосу Гону
Японский автопроизводитель Nissan обратился в окружной суд города Иокогама с требованием взыскать с бывшего гендиректора концерна Карлоса Гона 10 млрд иен (около $90 млн по текущему курсу), говорится на сайте компании. Nissan пытается получить компенсацию за убытки, полученные за годы правления Гона.
В заявленную сумму входят расходы, полученные компанией по вине бывшего гендиректора. В сообщении Nissan говорится, что топ-менеджер пользовался зарубежной недвижимостью без оплаты аренды, летал на корпоративных самолетах, платил сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане, а также оплачивал внутренние расследования компании и юридические услуги. В Nissan не исключают, что сумма исковых требований увеличится за счёт штрафов Агентству финансовых услуг Японии и тех, которые компания еще может заплатить в рамках уголовного преследования Гона. Летом прошлого года концерн уже подавал гражданский иск против Гона в суд на Виргинских островах.
Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. по обвинению в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. В конце декабря 2019 г. Гон, находясь под домашним арестом в Японии, сбежал в Ливан. Топ-менеджера тайно вывезли из страны при помощи двух бизнес-джетов. Для побега был использован ящик большого размера из-под музыкального инструмента. Свой поступок он объяснил попыткой спастись от «политического преследования».