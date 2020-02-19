«Яндекс.Маркет» сообщил о росте годовой выручки почти в 2,5 раза

«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет» в апреле 2018 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал во время закрытия сделки, что намерен в рамках партнерства создать российский эквивалент Amazon. Спустя месяц компании открыли магазин «Беру». К концу 2019 г. ассортимент «Беру» составлял более 600 000 позиций. Наибольшей популярностью среди клиентов, по данным отчета, пользуются бытовая техника, электроника, повседневные и продовольственные товары. На прошлой неделе «Яндекс» сообщил о росте годовой выручки на 39% до 175,4 млрд руб., данные по группе компаний «Яндекс.Маркет» в общий отчет включены не были.