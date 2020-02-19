«Яндекс.Маркет» сообщил о росте годовой выручки почти в 2,5 раза
Выручка группы компаний «Яндекс.Маркет», объединяющей одноименный сервис сравнения товаров и интернет-магазин «Беру», в 2019 г. выросла на 145% по сравнению с предшествующим годом, сообщает отчет компаний. Рост выручки на 30% приходится на сервис «Яндекс.Маркет», аналогичный показатель для «Беру» не сообщается.
Товарооборот «Беру», по сообщению группы компаний, в конце прошлого года превысил 4 млрд руб. в месяц. В IV квартале 2019 г. товарооборот площадки вырос на 236% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Компания объясняет рост продаж через «Беру» развитием логистической инфраструктуры – в частности, открытием собственной службы доставки. В «Яндекс.Маркете» также обращают внимание на тестовый запуск сервиса «Суперчек», который позволяет посетителям продуктовых магазинов самостоятельно сканировать и оплачивать покупки.
«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет» в апреле 2018 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал во время закрытия сделки, что намерен в рамках партнерства создать российский эквивалент Amazon. Спустя месяц компании открыли магазин «Беру». К концу 2019 г. ассортимент «Беру» составлял более 600 000 позиций. Наибольшей популярностью среди клиентов, по данным отчета, пользуются бытовая техника, электроника, повседневные и продовольственные товары. На прошлой неделе «Яндекс» сообщил о росте годовой выручки на 39% до 175,4 млрд руб., данные по группе компаний «Яндекс.Маркет» в общий отчет включены не были.