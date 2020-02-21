А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью. Участие в «деле Батуриной» А1 сочла экономически целесообразным, сказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон.
«Нам предложили права требования к Виктору, которые с учетом наличия у него претензий к Елене Батуриной мы рассмотрели как инвестиционную возможность», — сказал собеседник РБК. Он рассказал, что представители А1 узнали о претензиях Батурина к сестре по поводу неоплаты принадлежавших ему 25% акций компаний «Интеко» от него самого. Компания провела экспертизу доводов Батурина и сочла возможным, что его позицию можно отстоять в судах более эффективно и профессионально. Как рассказал Елисон, Батурин не смог установить и доказать в суде подлинность соглашения о наличии или отсутствии оснований для выплаты за 25% «Интеко», хотя и пытался.
В 2016 г. Виктор Батурин был признан банкротом, А1 начала заниматься делом с 2018 г. Она приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к Батурину. По оценкам компании, его сестра Елена имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Виктор и Елена вместе создали «Интеко» в 1991 г. Виктор Батурин уволился из «Интеко» в 2005 г., стороны заключили соглашение о разделе активов. По варианту соглашения, который оказался на руках у Виктора, Елена обязалась выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко». В варианте, который находится у Елены Батуриной, такой формулировки нет.
О своих претензиях к Батуриной А1 заявила спустя две недели после смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она намерена взыскать с нее стоимость 25% акций ранее принадлежавшей ей «Интеко». Елисон назвал попытки связать намерения и действия компании «с недавними трагическими событиями» в семье Елены Батуриной «попыткой манипулирования общественным мнением в обычном юридическом споре». Руководитель Inteco Management, вошла в список Forbes в 2004 г., нынешнее состояние Батуриной оценивается в $1,2 млрд. До конца прошлого года она считалась богатейшей женщиной России, однако по его итогам уступила первенство соосновательнице и гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук ($1,4 млрд).