А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью

«Нам предложили права требования к Виктору, которые с учетом наличия у него претензий к Елене Батуриной мы рассмотрели как инвестиционную возможность», — сказал собеседник РБК. Он рассказал, что представители А1 узнали о претензиях Батурина к сестре по поводу неоплаты принадлежавших ему 25% акций компаний «Интеко» от него самого. Компания провела экспертизу доводов Батурина и сочла возможным, что его позицию можно отстоять в судах более эффективно и профессионально. Как рассказал Елисон, Батурин не смог установить и доказать в суде подлинность соглашения о наличии или отсутствии оснований для выплаты за 25% «Интеко», хотя и пытался.