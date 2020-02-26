Virgin Galactic Ричарда Брэнсона возобновит продажу билетов для космических туристов

Уже более 600 потенциальных клиентов заплатили Virgin Galactic в сумме $80 млн в депозитах за суборбитальный туристический полет. Полуторачасовые рейсы, в ходе которых пассажирам обещают 3–4 минуты невесомости, изначально нацелены на состоятельных людей, но в компании надеются на рост клиентской базы после снижения цен на билеты за счет экономии на масштабе. После первичного публичного предложения в октябре 2019 г. почти 8000 человек зарегистрировались онлайн в качестве потенциальных пассажиров, отмечают в компании.