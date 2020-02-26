Virgin Galactic Ричарда Брэнсона возобновит продажу билетов для космических туристов
Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует возобновить продажу билетов на космические путешествия, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что один билет будет стоить дороже $250 000. Компания планирует совершить первый коммерческий полет в космос в июне этого года.
Уже более 600 потенциальных клиентов заплатили Virgin Galactic в сумме $80 млн в депозитах за суборбитальный туристический полет. Полуторачасовые рейсы, в ходе которых пассажирам обещают 3–4 минуты невесомости, изначально нацелены на состоятельных людей, но в компании надеются на рост клиентской базы после снижения цен на билеты за счет экономии на масштабе. После первичного публичного предложения в октябре 2019 г. почти 8000 человек зарегистрировались онлайн в качестве потенциальных пассажиров, отмечают в компании.
Продажу билетов для космических туристов приостановили на неопределенный срок после крушения испытательного самолета, в результате которого погиб пилот, в 2014 г. Но Virgin Galactic планирует открыть платную онлайн-регистрацию с депозитом в $1000 для желающих встать в очередь на коммерческий полет в космос, сообщает WSJ. Издание отмечает, что Virgin Galactic конкурирует за первенство в доставке платных пассажиров за пределы атмосферы на космическом корабле, построенном в США, с Blue Origin основателя Amazon.com Джеффа Безоса.
В октябре прошло года Boeing объявил об инвестировании $20 млн в компанию Брэнсона для совместной работы над расширением космического туризма и преобразованием глобальных туристических технологий.