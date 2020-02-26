S7 назвала ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции

В S7 напомнили, что в случае с запретом на полеты в Китай «Шереметьево» было выбрано единственным аэропортом, принимающим рейсы из КНР, с целью снижения риска распространения вируса. В случае с Южной Кореей принимать пассажиров будут несколько аэропортов. Сейчас S7 Airlines выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до четырех рейсов в неделю из Новосибирска, до трех рейсов в неделю из Иркутска, уточнили в компании.