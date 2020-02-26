S7 назвала ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции
Авиакомпания S7 назвала ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.
S7 обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. «Фактически запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», означает вывод с линии одного из ключевых игроков – S7 Airlines», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Антона Еремина. Ограничения коснуться 90% емкостей конкурентов «Аэрофлота» и при этом не затронут саму группу «Аэрофлот», уточнил он. По мнению Еремина, логического объяснения решения не существует.
«Мы действительно не понимаем, чем пассажиры S7 Airlines отличаются от пассажиров «Авроры»
В S7 напомнили, что в случае с запретом на полеты в Китай «Шереметьево» было выбрано единственным аэропортом, принимающим рейсы из КНР, с целью снижения риска распространения вируса. В случае с Южной Кореей принимать пассажиров будут несколько аэропортов. Сейчас S7 Airlines выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до четырех рейсов в неделю из Новосибирска, до трех рейсов в неделю из Иркутска, уточнили в компании.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей. Выполнять рейсы в Южную Корею продолжат только «Аэрофлот» и «Аврора». Голикова также отметила случаи распространения вируса в Италии, но в отношении этой страны, входящей в ЕС, сложно вводить ограничения. Авиасообщение с Италией не будет ограничиваться, но правительство просит россиян воздержаться от поездок в эту страну.