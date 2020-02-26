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S7 назвала ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции

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Авиакомпания S7 назвала ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

S7 обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. «Фактически запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», означает вывод с линии одного из ключевых игроков – S7 Airlines», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Антона Еремина. Ограничения коснуться 90% емкостей конкурентов «Аэрофлота» и при этом не затронут саму группу «Аэрофлот», уточнил он. По мнению Еремина, логического объяснения решения не существует.

«Мы действительно не понимаем, чем пассажиры S7 Airlines отличаются от пассажиров «Авроры»

S7
авиакомпания

В S7 напомнили, что в случае с запретом на полеты в Китай «Шереметьево» было выбрано единственным аэропортом, принимающим рейсы из КНР, с целью снижения риска распространения вируса. В случае с Южной Кореей принимать пассажиров будут несколько аэропортов. Сейчас S7 Airlines выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до четырех рейсов в неделю из Новосибирска, до трех рейсов в неделю из Иркутска, уточнили в компании.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей. Выполнять рейсы в Южную Корею продолжат только «Аэрофлот» и «Аврора». Голикова также отметила случаи распространения вируса в Италии, но в отношении этой страны, входящей в ЕС, сложно вводить ограничения. Авиасообщение с Италией не будет ограничиваться, но правительство просит россиян воздержаться от поездок в эту страну.

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