Роспотребнадзор рекомендовал ритейлерам сделать запас медицинских масок

Роспотребнадзор не стал рекомендовать персоналу магазинов носить маски. Требование носить маски на региональном уровне было накануне подписано главным санитарным врачом по г. Москве Еленой Андреевой, оно распространяется на заведения общепита. Документ предписывает персоналу иметь запас масок, рассчитанный на замену каждые 3 часа, а также обрабатывать руки антисептиком и использовать в залах бактерицидную лампу.