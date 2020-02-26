Роспотребнадзор рекомендовал ритейлерам сделать запас медицинских масок
Федеральные торговые сети получили рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса, в их числе – создание запаса медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Она отмечает, что согласно рекомендациям запас масок нужен на случай «дальнейших предписаний об их использовании». X5 Retail Group и «Магнит» подтвердили «Ведомостям» получение рекомендаций.
Помимо создания запаса масок сетям предписали наладить более частую дезинфекцию помещений, тележек и рук персонала. Представитель X5 Retail Group отметил, что группа анализирует полученные документы для их интеграции в существующие бизнес-процессы. Аналогично «Магнит» будет стремиться соответствовать предписаниям регулятора, сообщил представитель сети.
Роспотребнадзор не стал рекомендовать персоналу магазинов носить маски. Требование носить маски на региональном уровне было накануне подписано главным санитарным врачом по г. Москве Еленой Андреевой, оно распространяется на заведения общепита. Документ предписывает персоналу иметь запас масок, рассчитанный на замену каждые 3 часа, а также обрабатывать руки антисептиком и использовать в залах бактерицидную лампу.