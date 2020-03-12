На биржах Азии отмечается падение после запрета въезда из Европы в США
Американские фьючерсы и фондовые индексы снова упали после объявления президентом США запрета на въезд в страну из Европы. Как сообщает The Wall Street Journal, индексы на утренних торгах на биржах Азии понизились на 3–5%.
В ходе утренних торгов в Гонконге фьючерсы на американский S&P 500 снизились на 4%. Японский Nikkei 225 упал более чем на 5%. Как отмечает издание, если это снижение продлится до закрытия торгов, то индекс присоединится к американскому Dow Jones, который потерял более 20% от недавнего пика. Бенчмарки в Южной Корее и Австралии потеряли более 4%, а гонконгский индекс Hang Seng – более 3%.
Накануне, 11 марта, Dow Jones упал на 5,9%, а S&P 500 – на 4,9%. Падение ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией. ВОЗ заявила, что она глубоко обеспокоена «распространением и тяжестью» вируса и «тревожными уровнями бездействия».
В 21:00 по вашингтонскому времени президент США Дональда Трамп в обращении к нации объявил о 30-дневном запрете на въезд в США из стран Евросоюза. Ограничение начнет действовать с полуночи 13 марта. Исключения будут сделаны для Великобритании и для граждан США, которые пройдут тест на коронавирус. Трамп обвинил власти стран Евросоюза в недостаточных мерах по борьбе с распространением коронавируса и назвал меры, принимаемые для «борьбы с иностранным вирусом» в США, «беспрецедентно жесткими и агрессивными».