На биржах Азии отмечается падение после запрета въезда из Европы в США

В 21:00 по вашингтонскому времени президент США Дональда Трамп в обращении к нации объявил о 30-дневном запрете на въезд в США из стран Евросоюза. Ограничение начнет действовать с полуночи 13 марта. Исключения будут сделаны для Великобритании и для граждан США, которые пройдут тест на коронавирус. Трамп обвинил власти стран Евросоюза в недостаточных мерах по борьбе с распространением коронавируса и назвал меры, принимаемые для «борьбы с иностранным вирусом» в США, «беспрецедентно жесткими и агрессивными».