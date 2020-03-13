Российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов во время обвала на рынках

Существенные потери также понесли владелец Volga Group Геннадий Тимченко (потерял $ 961 млн, состояние снизилось до $ 16,5 млрд), совладельцы «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун (на $862 млн и $904 млн, до $18,4 млрд и $8,3 млрд), сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и члены его семьи, контролирующие золотодобытчика «Полюс» (на $598 млн, до $12 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин (на $467 млн, до $19,7 млрд), владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов и члены его семьи ($ 454 млн, до $ 18 млрд), совладелец UC Rusal Олег Дерипаска (на $364 млн, до $2,9 млрд), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (на $ 346 млн, до $8,2 млрд), Роман Абрамович (на $ 318 млн, до $11,7 млрд), Виктор Вексельберг (на $264 млн, до $11,1 млрд), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (на $235 млн , до $13,9 млрд).