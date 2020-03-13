Российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов во время обвала на рынках
Российские миллиардеры (97 человек), чье состояние Forbes оценивает в $1 млрд и более, во время обвального падения цен на нефть и ослабления рубля суммарно потеряли более $9 млрд. Таковы подсчеты Forbes в реальном времени. Больше всех потеряли гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин и бенефициар «Новатэка» Леонид Михельсон. По состоянию на 12:40 мск их состояния сократились на $2,1 млрд и $983 млн, до $22,9 млрд и $19,5 млрд соответственно.
Существенные потери также понесли владелец Volga Group Геннадий Тимченко (потерял $ 961 млн, состояние снизилось до $ 16,5 млрд), совладельцы «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун (на $862 млн и $904 млн, до $18,4 млрд и $8,3 млрд), сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и члены его семьи, контролирующие золотодобытчика «Полюс» (на $598 млн, до $12 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин (на $467 млн, до $19,7 млрд), владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов и члены его семьи ($ 454 млн, до $ 18 млрд), совладелец UC Rusal Олег Дерипаска (на $364 млн, до $2,9 млрд), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (на $ 346 млн, до $8,2 млрд), Роман Абрамович (на $ 318 млн, до $11,7 млрд), Виктор Вексельберг (на $264 млн, до $11,1 млрд), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (на $235 млн , до $13,9 млрд).
В свою очередь согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 24 богатейших российских миллиардера за последние сутки суммарно потеряли более $15 млрд из-за обвала 12 марта котировок на фондовых рынках.
Российская валюта начала стремительно ослабевать на международном валютном рынке 9 марта. На 13:00 мск биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижался на 2,14 руб., до 72,71 руб., курс евро — на 2,36 руб., до 72,71 руб. Падение рубля было вызвано обвалом нефтяных котировок: на 13:10 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $34,98 за баррель, что приблизительно на четверть ниже цен 6 марта.
Цены на нефть стали снижаться после того, как 6 марта переговоры ОПЕК+ завершились провалом, стороны не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения. Россия готова была продлить действующее соглашение о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки, не вводя новых ограничений. Саудовская Аравия, напротив, требовала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. После провала переговоров Саудовская Аравия заявила о планах повысить с апреля нефтедобычу до 12,3 млн баррелей в сутки (на 26%).