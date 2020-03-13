«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома
Офисы компании будут открыты, но приходить в них «Яндекс» советует только в случае реальной необходимости. Если же работнику нужно быть в офисе, то компания просит воздержаться от путешествия на общественном транспорте, как минимум в час пик. Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.
Режим удаленной работы касается всех офисов «Яндекса» во всех городах и странах, не считая офисов, где такой режим работы невозможен. В конце следующей недели компания должна сообщить, будет ли режим продлен дальше.