Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование «Конкорда» в США
Группа компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина собирается подать иск о возмещении ущерба за незаконное преследование компании в США и санкции, говорится в заявлении бизнесмена. Ущерб от действий властей США Пригожин оценил в $50 млрд. По его мнению, решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы президента США свидетельствует о ложности обвинений.
Как отмечается в заявлении, 16 марта правительство США, «побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства», подало ходатайство о снятии обвинений с «Конкорда» и прекращении уголовного дела. Это означает, что утверждения о вмешательстве Пригожина и «Конкорда» в выборы президента США являются ложью и вымыслом, утверждается в заявлении.
Обвинения против «Конкорда» были выдвинуты властями США более двух лет назад. Американское правительство отказывалось предоставлять «Конкорду» доказательство вины, фальсифицировало показания свидетелей и препятствовало справедливому судебному разбирательству, считают в компании. Открытое судебное разбирательство было назначено на 6 апреля 2020 г. Компания рассчитывала в присутствии присяжных публично доказать несостоятельность и политизированность обвинений.
«В системе правосудия США мне удалось встретить всего два положительных момента. Первый – это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй – это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут»
Ранее газета The New York Times сообщила, что минюст США снял обвинения с компании Пригожина из-за опасений, что во время судебного разбирательства она получит доступ к «чувствительной» информации об источниках и методах расследования и впоследствии обнародует ее. По информации высокопоставленного представителя ведомства, вместо попыток защититься «Конкорд» использовал судебное разбирательство для получения конфиденциальной информации от прокуроров. Помимо этого прокуроры сомневаются, что в случае обвинительного вердикта «Конкорд» понесет реальное наказание в США.
Обвинения против Агентства интернет-исследований и его сотрудников по-прежнему в силе, сообщил источник газеты в минюсте. О предъявлении им обвинений американский минюст сообщил в феврале 2018 г. Их подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США.