Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование «Конкорда» в США

«В системе правосудия США мне удалось встретить всего два положительных момента. Первый – это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй – это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут»

Евгений Пригожин бизнесмен