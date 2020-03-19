«Лента» установит защитные экраны на кассах

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 000, число летальных исходов – 8000, сообщал накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Общее число заболевших в России составляет 199 человек. 98 случаев зафиксировано в Москве, одна из пациенток с коронавирусом скончалась из-за отрыва тромба. К настоящему времени режим повышенной готовности введен по всей России. Все прибывающие из-за границы, вне зависимости от региона, должны изолировать себя на 14 дней, поручила 19 марта главный государственный санитарный врач Анна Попова.