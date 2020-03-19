«Лента» установит защитные экраны на кассах
Сеть магазинов «Лента» установит пластиковые экраны на кассах и стойках информации, чтобы предотвратить распространение заболеваний, сообщил ритейлер. Экраны будут в первую очередь установлены в гипермаркетах сети. «Лента» утверждает, что в 249 гипермаркетах монтаж закончится на этой неделе, до конца марта экраны установят в супермаркетах.
На полу перед кассами в магазинах «Лента» также появятся наклейки с предупреждением соблюдать дистанцию в очереди.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 000, число летальных исходов – 8000, сообщал накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Общее число заболевших в России составляет 199 человек. 98 случаев зафиксировано в Москве, одна из пациенток с коронавирусом скончалась из-за отрыва тромба. К настоящему времени режим повышенной готовности введен по всей России. Все прибывающие из-за границы, вне зависимости от региона, должны изолировать себя на 14 дней, поручила 19 марта главный государственный санитарный врач Анна Попова.