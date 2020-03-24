«Аэрофлот» приостановил полеты в Таиланд, Вьетнам и Турцию

Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты из Москвы в столицы восьми европейских стран – в Прагу (Чехия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония) и Вену (Австрия). Также были отменены обратные рейсы. Помимо этого «Аэрофлот» временно приостановил полеты во Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Ташкент, Бухару и Самарканд. Ограничения по большинству направлений будут действовать до конца апреля.