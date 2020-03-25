Reuters узнал о планах Boeing возобновить выпуск 737 Max с мая

Boeing прекратил производство реактивного самолета в январе 2020 г., 400 лайнеров не были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.