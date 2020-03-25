Reuters узнал о планах Boeing возобновить выпуск 737 Max с мая
Boeing планирует перезапустить производство авиалайнера 737 Mах к маю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в авиастроительной отрасли, знакомые с ситуацией, и главного финансового директора Boeing Грега Смита.
Один из собеседников агентства рассказал, что Boeing обратился к ряду своих поставщиков с просьбой быть готовыми к поставке деталей для Мах 737 в апреле. По словам главного финансового директора авиапроизводителя Грега Смита, возобновление выпуска самолетов произойдет с «медленным, методичным, системным подходом». Отвечая на вопрос о цели возобновления производства, Смит отметил, что главным приоритетом станет «восстановление флота клиентов». Он добавил, что рост производства будет синхронизирован с преодолением отставания по отложенным поставкам
Boeing прекратил производство реактивного самолета в январе 2020 г., 400 лайнеров не были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.
В понедельник, 23 марта из-за коронавируса авиапроизводитель остановил работу на своих заводах в штате Вашингтон. Компания сообщала о десятках случаях заражения на производственных объектах под Сиэтлом. Один сотрудник там скончался от болезни. Всего в США 53 740 случаев заражения коронавирусом, 706 человек умерли от COVID-19.
Пандемия коронавируса разрушила глобальный спрос на путешествия, перевернула жизни миллионов и стерла миллиарды с рыночной стоимости Boeing, усугубив годичный кризис вокруг основания 737 MAX после аварий в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли 346 человек.
Boeing приказал поставщикам прекратить поставки на свои объекты в районе Сиэтла и заморозил найм персонала среди других мер по экономии денежных средств.