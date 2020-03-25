Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски

Тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае и позволяют существенно ускорить выявление заболевших, говорится в сообщении. Представитель «Цайняо» не смог уточнить, сертифицированы ли тесты в России. Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях.