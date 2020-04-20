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«Яндекс» оплатит анализы на коронавирус на дому

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«Яндекс» совместно с частными клиниками сделал бесплатным тестирование на коронавирус на дому, сообщил представитель компании. Анализы на коронавирус для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья будут оплачиваться из пожертвований, которые собирает «Яндекс» на сайте «Помощь рядом», а также из средств «Яндекса» — компания вложила в фонд 250 млн руб. «Яндекс» сообщил, что позднее программа будет доступна и в других регионах.

Заявку на бесплатное тестирование на дому можно оставить на сайте «Помощь рядом». После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет сотрудник одной из лабораторий, сотрудничающих с «Яндексом». В числе партнеров проекта — лаборатории «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест».

«Яндекс» организовал выездное тестирование на коронавирус 16 апреля. Изначально на тесты по программе «Помощь рядом» могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, а бесплатными были лишь первые 10 000 анализов.

Ранее по теме: «Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных