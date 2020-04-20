«Яндекс» оплатит анализы на коронавирус на дому
«Яндекс» совместно с частными клиниками сделал бесплатным тестирование на коронавирус на дому, сообщил представитель компании. Анализы на коронавирус для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья будут оплачиваться из пожертвований, которые собирает «Яндекс» на сайте «Помощь рядом», а также из средств «Яндекса» — компания вложила в фонд 250 млн руб. «Яндекс» сообщил, что позднее программа будет доступна и в других регионах.
Заявку на бесплатное тестирование на дому можно оставить на сайте «Помощь рядом». После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет сотрудник одной из лабораторий, сотрудничающих с «Яндексом». В числе партнеров проекта — лаборатории «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест».
«Яндекс» организовал выездное тестирование на коронавирус 16 апреля. Изначально на тесты по программе «Помощь рядом» могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, а бесплатными были лишь первые 10 000 анализов.