«Яндекс» оплатит анализы на коронавирус на дому

«Яндекс» совместно с частными клиниками сделал бесплатным тестирование на коронавирус на дому, сообщил представитель компании. Анализы на коронавирус для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья будут оплачиваться из пожертвований, которые собирает «Яндекс» на сайте «Помощь рядом», а также из средств «Яндекса» — компания вложила в фонд 250 млн руб. «Яндекс» сообщил, что позднее программа будет доступна и в других регионах.