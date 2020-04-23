ICAO прогнозирует потери международных авиаперевозчиков до $253 млрд
Международная организация гражданской авиации (ICAO) прогнозирует снижение пассажиропотока на международных авиарейсах к сентябрю 2020 г. на 1,2 млрд авиапассажиров и потерю до $253 млрд доходов. Такие данные проводятся в специальном докладе организации.
По оценке ICAO, пассажиропоток упадет на две трети от ранее прогнозируемого из-за падения спроса на авиаперелеты, обусловленного угрозой коронавирусной инфекции. Потери в доходах авиакомпаний с января по сентябрь 2020 г. по подсчетам ICAO составят от $160 до $253 млрд. По прогнозу организации, больше всего пострадают авиакомпании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной Америке. Наиболее значительное сокращение числа международных авиапутешественников прогнозируется в Европе, в период ее пикового летнего туристического сезона, а затем в тот же сезон — в АТР.
По данным ICAO, авиатранспортная отрасль поддерживает в общей сложности 65,5 млн. рабочих мест по всему миру, в том числе — 10,2 млн — напрямую. Авиакомпании, поставщики аэронавигационного обслуживания и аэропорты нанимают около 3,5 млн человек, в авиастроении занято 1,2 млн, аэропорты обеспечивают дополнительную занятость 5,6 млн. 55,3 рабочих мест, связанных с обслуживанием туризма также поддерживаются авиацией.
Мировая гражданская авиация из-за эпидемии коронавируса переживает самый глубочайший кризис в истории. Международные перелеты российские авиакомпании прекратили еще в марте, со второй половины марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты. По данным Международной ассоциации аэропортов, в первую неделю апреля внутренний пассажиропоток относительно аналогичного периода 2019 г. упал в 10 раз, во второй и третьей неделе апреля – уже в 14–16 раз. 15 апреля президент России Владимир Путин предложил правительству выделить авиакомпаниям 23 млрд руб. поддержки.