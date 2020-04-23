ICAO прогнозирует потери международных авиаперевозчиков до $253 млрд

По оценке ICAO, пассажиропоток упадет на две трети от ранее прогнозируемого из-за падения спроса на авиаперелеты, обусловленного угрозой коронавирусной инфекции. Потери в доходах авиакомпаний с января по сентябрь 2020 г. по подсчетам ICAO составят от $160 до $253 млрд. По прогнозу организации, больше всего пострадают авиакомпании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной Америке. Наиболее значительное сокращение числа международных авиапутешественников прогнозируется в Европе, в период ее пикового летнего туристического сезона, а затем в тот же сезон — в АТР.