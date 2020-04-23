Bloomberg узнал о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США и британское управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) начали расследования по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами. В CFTC полагают, что к трейдерам могли раньше времени попасть сведения о сделке ОПЕК+, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как рассказали на условиях анонимности источники агентства, к американскому расследованию присоединились ФБР и госдепартамент США. Один из источников сообщил, что подозрительные сделки по фьючерсным контрактам расследует и британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA). В CFTC и FSA агентству не стали комментировать информацию.
CFTC, сообщает Bloomberg, намерена выяснить, могли ли нефтетрейдеры заработать миллионы долларов, получив инсайдерскую информацию. В качестве таковой собеседники агентства назвали подготовленный Россией проект стратегии взаимодействия с членами ОПЕК+. Один из собеседников рассказал, что трейдеры, которые делали ставки с привлечением непубличных данных, пока неизвестны и это не официальные лица из России, но люди, возможно, связанные с Кремлем. По словам другого собеседника агентства, CFTC инициировала проверку биржевых операций CME Group, в которую входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа (основная площадка для торговли фьючерсами на нефть марки WTI).
В понедельник, 20 апреля, котировки североамериканской нефти WTI упали до отрицательных значений. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти – Brent и Urals. Нефть дешевеет с начала года из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса. Падение усилилось, когда в начале марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. В конце марта нефть марки Brent падала до $22 за баррель, хотя в начале года стоила около $66. 12 апреля нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В ожидании этой сделки нефть выросла до $33 за баррель, но вскоре вновь опустилась.