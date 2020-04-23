Bloomberg узнал о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

В понедельник, 20 апреля, котировки североамериканской нефти WTI упали до отрицательных значений. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти – Brent и Urals. Нефть дешевеет с начала года из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса. Падение усилилось, когда в начале марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. В конце марта нефть марки Brent падала до $22 за баррель, хотя в начале года стоила около $66. 12 апреля нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В ожидании этой сделки нефть выросла до $33 за баррель, но вскоре вновь опустилась.