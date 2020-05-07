У законопроекта о едином операторе промотходов появились противники
Законопроект о создании единого оператора по обращению с промышленными отходами на базе «Ростеха» столкнулся с критикой как отраслевых объединений, так и чиновников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на проект и письма от промышленников.
Согласно законопроекту, автором которого выступил вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев, на базе «Ростеха» планируется создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов опасности. «Ростех» сможет предложить кандидатуру компании и оператора. Корпорация также создаст систему учета и контроля за обращением с отходами и будет создавать регуляторную базу для отрасли.
В отзыве Минэкономики на законопроект говорится, что для обращения с отходами III–V классов опасности не нужно такое же строгое регулирование, как для отходов I и II классов (единый оператор – «Росатом»). В 2018 г., по данным министерства, 98,2% из почти 7,3 млрд т отходов составляли почти неопасные – вскрышные породы, хвосты, грунт после землеройных работ, отходы песка, золошлаки и другие. Такие отходы компании утилизируют силами своих работников или с привлечением подрядчиков, отмечается в отзыве. В министерстве отмечают, что для лома цветных и черных металлов в законодательстве уже содержатся требования, которые ограничивают их обращение и устанавливают обязательное наличие специальных лицензий. По новому законопроекту, компаниям придется заключать договор с федеральным оператором.
Ассоциация металлургов «Русская сталь» также выступила против законопроекта. Он направила письмо с изложением своей позиции в адрес Минпромторга. Металлурги не согласны с приведенными в пояснительной записке к проекту данными. По ним вторично используется лишь 5–10% отходов, на самом деле, говорится в письме, основная часть металлургических отходов подлежит повторному использованию или утилизации. В «Русской стали» отметили, что за установлением классов опасности отходов следят Минприроды и Росприроднадзор. Законопроект лишит металлургические предприятия возможности заработать за счет импорта и экспорта отходов, говорится в письме. Риски злоупотреблений металлурги видят и в обязанности заключать договоры с единым оператором.
Правительственные чиновники и отраслевые объединения считают избыточной монополизацию обращения с промотходами. По их оценке, создание системы утилизации потребует бюджетных расходов и повлечет уход с рынка мелких и средних игроков. В «Ростехе» газете сообщили, что готовы создавать систему обращения с отходами в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). В корпорации считают, что рыночными механизмами проблему накопления промотходов до сих пор решить не удалось.