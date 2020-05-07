У законопроекта о едином операторе промотходов появились противники

В отзыве Минэкономики на законопроект говорится, что для обращения с отходами III–V классов опасности не нужно такое же строгое регулирование, как для отходов I и II классов (единый оператор – «Росатом»). В 2018 г., по данным министерства, 98,2% из почти 7,3 млрд т отходов составляли почти неопасные – вскрышные породы, хвосты, грунт после землеройных работ, отходы песка, золошлаки и другие. Такие отходы компании утилизируют силами своих работников или с привлечением подрядчиков, отмечается в отзыве. В министерстве отмечают, что для лома цветных и черных металлов в законодательстве уже содержатся требования, которые ограничивают их обращение и устанавливают обязательное наличие специальных лицензий. По новому законопроекту, компаниям придется заключать договор с федеральным оператором.