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РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники. Издание также ознакомилось с соответствующим письмом Сечина от 23 марта.

Березовская свита имеет сложные геологические особенности, для ее разработки необходимы инновационные технологии. Добыча газа без льгот нерентабельна, говорится в письме. Сечин попросил снизить ставку НДПИ для этих залежей и применять коэффициент 0,21, отмечает РБК. Аналогичная льгота с 2013 г. предоставлена компании для других трудноизвлекаемых запасов газа. Речь идет о так называемых туронских залежах.

Потенциальные ресурсы свиты в пределах участков «Роснефти» оцениваются в 1,3 трлн кубометров газа, говорится в письме. «Роснефть» уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях. Основным получателем льгот может стать один из крупнейших газовых проектов компании — Харампурское месторождение, отмечает РБК.

В «Роснефти» РБК не стали комментировать данную информацию, представители Минфина и Минэнерго от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных