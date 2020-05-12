РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Березовская свита имеет сложные геологические особенности, для ее разработки необходимы инновационные технологии. Добыча газа без льгот нерентабельна, говорится в письме. Сечин попросил снизить ставку НДПИ для этих залежей и применять коэффициент 0,21, отмечает РБК. Аналогичная льгота с 2013 г. предоставлена компании для других трудноизвлекаемых запасов газа. Речь идет о так называемых туронских залежах.