РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники. Издание также ознакомилось с соответствующим письмом Сечина от 23 марта.
Березовская свита имеет сложные геологические особенности, для ее разработки необходимы инновационные технологии. Добыча газа без льгот нерентабельна, говорится в письме. Сечин попросил снизить ставку НДПИ для этих залежей и применять коэффициент 0,21, отмечает РБК. Аналогичная льгота с 2013 г. предоставлена компании для других трудноизвлекаемых запасов газа. Речь идет о так называемых туронских залежах.
Потенциальные ресурсы свиты в пределах участков «Роснефти» оцениваются в 1,3 трлн кубометров газа, говорится в письме. «Роснефть» уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях. Основным получателем льгот может стать один из крупнейших газовых проектов компании — Харампурское месторождение, отмечает РБК.
В «Роснефти» РБК не стали комментировать данную информацию, представители Минфина и Минэнерго от комментариев отказались.