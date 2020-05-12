«Коммерсантъ» узнал о дефиците градусников в аптеках
В России наблюдается дефицит медицинских градусников в аптеках, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных игроков рынка фармацевтической розницы. По информации издания, проблемы с поставками термометров испытывает аптечная сеть «36,6». По словам ее коммерческого директора Евгении Ламиной, пока градусники есть в продаже, в том числе бесконтактные, но в небольшом количестве. О сокращении предложений от поставщиков рассказали и в группе компаний «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки»). Цифровых градусников в сетях компании нет. Для обеспечения постоянного наличия термометров в аптеках «Эркафарм» увеличила их ассортимент до 35 наименований, уточнили в группе.
В сети «Ригла» заявили, что потребность в ртутных градусниках сейчас закрыта. В некоторых регионах фиксируются отдельные случаи дефицита, сказал гендиректор компании Александр Филиппов. По его словам, дефицит касается бесконтактных термометров, которые также закупают организации. Крупные поставщики бесконтактных термометров – Omron, And – возобновят регулярные поставки таких градусников не раньше августа – сентября, сказал Филиппов. Сейчас на складах сети имеется 21 000 термометров, из них 14 000 – ртутные, а остальные – электронные и инфракрасные.
В аптечной сети «Фармленд» сообщили о бесперебойных поставках всех видов термометров. По словам гендиректора сети Адели Кальметьевой, в наличии более 15 000 ртутных и почти 16 000 электронных термометров, ожидается поставка еще 4300 электронных градусников.
Интернет-ритейлеры проблем с поставками градусников не испытывают, утверждает «Коммерсантъ». В Wildberries сообщили, что поставки бесконтактных и электронных термометров идут бесперебойно. Руководитель категории «Аптека» Ozon Александра Денисова заверила газету, что запасов для удовлетворения спроса россиян достаточно.
В начале апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для медперсонала. По его словам, до распространения коронавируса отрасль была ориентирована на производство костюмов химической и радиационной защиты, а не медицинских костюмов. Только два российских предприятия выпускают ткань для таких костюмов, отмечал он. Министр призвал наращивать производство как костюмов, так и материала для них.