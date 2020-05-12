«Коммерсантъ» узнал о дефиците градусников в аптеках

В России наблюдается дефицит медицинских градусников в аптеках, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных игроков рынка фармацевтической розницы. По информации издания, проблемы с поставками термометров испытывает аптечная сеть «36,6». По словам ее коммерческого директора Евгении Ламиной, пока градусники есть в продаже, в том числе бесконтактные, но в небольшом количестве. О сокращении предложений от поставщиков рассказали и в группе компаний «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки»). Цифровых градусников в сетях компании нет. Для обеспечения постоянного наличия термометров в аптеках «Эркафарм» увеличила их ассортимент до 35 наименований, уточнили в группе.