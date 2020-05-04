Спекулянты подняли цены сырья на средства защиты для медиков в 5 раз

Чтобы покрыть дефицит, власти стимулируют непрофильное и кустарное производство многоразовых повязок. «Шьют все подряд: на фабриках, заводах, в колониях», – констатирует Владимир Котов. По его мнению, дизайнерские и прочие многоразовые повязки часто делают из сырья неконтролируемого качества, а защищают они слабо. «Поймите, важно не то, что ты носишь, а через что ты дышишь. Маски – это не СИЗ, у них другая функция – профилактика и гигиена, барьер от чихов, кашлей. И то, должен быть спанбонд-мельтблаун-спанбонд (СМС), чтобы это реально работало», – добавляет Котов. «Для ношения в общественных местах они одобрены. В очагах инфекции в них нельзя находиться, но для выхода в магазин они [годятся]», – возражают на это в Минпромторге. Проблем с дефицитом масок там не видят: «В торговой сети на сегодняшнее утро остатки – 20 млн масок. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь – дефицита масок нет вообще», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.