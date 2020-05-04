Спекулянты подняли цены сырья на средства защиты для медиков в 5 раз

Спекулянты подняли цены сырья на средства защиты для медиков в 5 разПотребности в масках, респираторах и костюмах покрыты на 25–30%
Стоимость материала, из которого делают медицинские маски и защитные костюмы, взлетела на чёрном рынке в пять раз – до 1500 руб. за кг при закупочной стоимости в пределах 300 руб., рассказали «Ведомостям» в госкорпорации Ростех. «Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке достигли 500% из-за ажиотажного спроса», – подчеркнули там, добавив, что посредники ставят ценники от 800 руб.
Потребности России в средствах защиты от коронавируса выше отечественного производства в 4–10 раз, запасы рассчитаны всего на несколько дней, а импорт обходится втридорога, показало исследование «Ведомостей». Чтобы хоть как-то себя обезопасить, гражданам, по оценке, нужно каждый день более 50 млн масок, 2 млн респираторов, а борющимся с пандемией медикам требуется также более 500 000 ед. комплектов костюмов и другой спецзащиты, однако даже с учетом импорта нужда покрыта едва на 25–30%.
Оператор дефицитом
В апреле «дочке» «Ростеха» АО «Росхимзащита» одобрили кредит в 489 млн руб. на работу федеральным оператором – координатором по обеспечению потребности регионов в СИЗ и медизделиях. Эта структура должна фиксировать потребности, закупать продукцию у производителей и распределять ее.
Участники отрасли обеспокоены, что могут быть разорваны сложившиеся цепочки поставок и ситуация с дефицитом станет еще хуже, говорилось в интервью гендиректора «Зелинский групп» Бориса Дубовика и президента Ассоциации СИЗ Владимира Котова порталу ГетСиз.ру. Несколько компаний – производителей защитных костюмов пожаловались «Медузе», что могут закрыться из-за дефицита ткани, который возник, по их мнению, из-за скупки Росхимзащитой большей части сырья. «На текущий момент «Росхимзащита» закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья… по цене 165–305 руб. за кг», – сообщили «Ведомостям» в Ростехе.
Речь идет о полимерной ткани СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд). Мельтблаун является высокоэффективным фильтрующим материалом, который имеет электростатический заряд и задерживает за счет этого мельчайшие вредные частицы. Помимо производства масок и защитных костюмов, его применяют в изготовлении респираторов и фильтрующих масок, однако там он должен быть более качественным, рассказывает глава компании – производителя респираторов «Зелинский групп» Борис Дубовик. В России мельтблаун делают очень мало, в основном только в составе СМС.
Где взять мельтблаун – основная головная боль для производителей средств зашиты сейчас. Поскольку в России его почти не делали, производители в основном закупали все за рубежом – в Китае, Тайване и в некоторых странах ЕС, говорит Дубовик. Но из-за нехватки средств защиты на мировом рынке цены взлетели в разы: «Сейчас весь мир покупает в 5–10 раз дороже, в очередь стоят по предоплате в Китай», – говорит Владимир Котов. Более того, сейчас никто из стран, даже Китай, не поставляет и не подтверждает отгрузку: «Поэтому где-то производители используют остатки, мы еще на остатках живем, в частности моя компания. Более того, на мой взгляд, Китай сейчас будет делать так: зачем грузить сырье, если можно грузить готовую продукцию», – отмечает глава «Зелинский групп».
Сколько нужно защитных костюмов
В апреле правительство выделило регионам 45,7 млрд руб. на ежемесячные доплаты медикам, которые работают с зараженными (по 25 000–80 000 в течение трех месяцев). Если отталкиваться от этих цифр, в борьбе с коронавирусом задействовано не менее 290 000 работников здравоохранения.
По рекомендациям Роспотребнадзора каждый медработник при работе с пациентами с COVID-19 или даже подозрением на него должен быть обеспечен защитным костюмом, респиратором или фильтрующей маской, двумя парами перчаток и другой защитой. Все это нужно менять через каждые 4 часа, а также при каждом выходе из «грязной» зоны и возвращении в нее.
Из этого следует, что обеспеченность медиков должна быть за вычетом выходных и с учетом резерва в 20% не менее 500 000 комплектов в день, оценили «Ведомости». Если же учесть, что защита требуется медработникам, которые сталкиваются не только с подтвержденными, но и потенциальными зараженными, их необходимо еще больше.
В данный момент Росхимзащита делает 90 000 защитных костюмов в сутки, в мае этот показатель должны увеличить до 150 000 ед., говорят в Ростехе. В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что на 24 апреля в стране делали около 57 000 защитных костюмов, причем из СМС-ткани – около 8600 ед. Также с середины марта Россия завозила еще примерно по 93 000 ед. в сутки, следует из данных главы государства. Даже с учетом импорта и планируемого роста выпуска в мае потребность в 500 000 костюмов будет закрыта едва на 50%.
Из-за дефицита часто выдают только один защитный комплект на всю смену в 12 часов, а когда костюм рвется – заклеивают скотчем, рассказала «Ведомостям» московский работник здравоохранения Дарья, а также подтверждают многочисленные жалобы медиков в интернете.
Сколько нужно масок и респираторов
Нехватка мельтблауна сказалась и на производстве масок и респираторов. Предложение масок в России составляет 13 млн шт. в сутки: около 8,5 млн делают у нас, а 4–4,5 млн – ввозят из Китая, сообщил представитель Минпромторга. Однако большая часть – вовсе не медицинские маски из специальной СМС-ткани (их делали на 23 апреля всего около 2,3 млн ед.), а повязки для лица с весьма скромными защитными свойствами. Их делают по 1 млн из марли и еще 5 млн из других тканей, уточнили «Ведомостям» в министерстве.
В России использовать маски рекомендуют врачам, а также больным и ухаживающим за ними. Эффективность их ношения здоровым человеком в общественных местах не доказана, сказано на сайте Роспотребнадзора. Однако все больше регионов вводят «масочные режимы» и обязывают надевать маски в общественных местах.
По данным IPSOS, без учета стариков и детей 85% взрослых россиян сегодня на самоизоляции, т. е. остальные (порядка 16,5 млн человек) ходят на работу. Власти рекомендуют использовать маску в общественных местах и менять ее каждые 2–3 часа. С учетом того, что остальным гражданам пару раз в неделю тоже нужна защита (при походе в магазин или аптеку), общая потребность – более 50 млн медицинских масок. То есть доступные 13 млн масок покрывают едва ли 26% суточной нужды, оценили «Ведомости».
Чтобы покрыть дефицит, власти стимулируют непрофильное и кустарное производство многоразовых повязок. «Шьют все подряд: на фабриках, заводах, в колониях», – констатирует Владимир Котов. По его мнению, дизайнерские и прочие многоразовые повязки часто делают из сырья неконтролируемого качества, а защищают они слабо. «Поймите, важно не то, что ты носишь, а через что ты дышишь. Маски – это не СИЗ, у них другая функция – профилактика и гигиена, барьер от чихов, кашлей. И то, должен быть спанбонд-мельтблаун-спанбонд (СМС), чтобы это реально работало», – добавляет Котов. «Для ношения в общественных местах они одобрены. В очагах инфекции в них нельзя находиться, но для выхода в магазин они [годятся]», – возражают на это в Минпромторге. Проблем с дефицитом масок там не видят: «В торговой сети на сегодняшнее утро остатки – 20 млн масок. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь – дефицита масок нет вообще», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Тем не менее полноценную защиту от вирусов обеспечивают только респираторы и полнолицевые маски: у них качественнее фильтрующий материал, они плотно прилегают к лицу и, в отличие от обычных масок, не пропускают воздух по краям. В обычных условиях респираторы делали для промышленности, но сейчас главный спрос со стороны здравоохранения, и он в 5–10 раз превышает предложение, отмечают гендиректор группы «Промышленность и безопасность» 3М Леонид Жукотский и эксперт сетевого издания о средствах защиты ГетСиз.ру Евгений Шувалов. Следовательно, если в апреле в среднем делали по 400 000 респираторов в день, то нужно более 2 млн, оценили «Ведомости».
Не менее половины нужно, чтобы обезопасить только медработников, работающих с подтвержденными или возможными носителями коронавируса (всего в стране более 2,1 млн медиков). «В здравоохранение у нас уходит сейчас более 70% легких респираторов», – говорит Борис Дубовик. Всего производство в России нарастили к 23 апреля до 461 000 ед., плюс 80 000 изделий импортировали из Китая, то есть потребность в респираторах покрыта едва ли на 27%.
Третье место в мире по числу болеющих
В странах, где население усерднее защищает органы дыхания, ниже уровень распространения нового коронавируса и летальность, следует из оценки «Ведомостей» по данным опроса IPSOS и статистики Европейского центра по контролю заболеваний. Например, во Вьетнаме, несмотря на скромные ресурсы, общую границу с Китаем и 96 млн населения, заразились всего 270 человек и ни один не погиб.
В России к 12 апреля маски так или иначе использовали 59% россиян, показал опрос IPSOS. Однако достать их сложно либо приходится переплачивать: при себестоимости в 1 руб. платить по 30–50 руб., выяснили «Ведомости» по данным закупок. Это не все могут себе позволить. Нехватка средств защиты сказалась и на росте числа одновременно болеющих: сейчас Россия уже вышла на третье место в мире, обогнав Италию.
Более 70% российских медработников заявляют, что у них «нет возможности полноценно защищаться от коронавируса», а 39% вынуждены сами делать средства защиты или покупать их, показали опросы в соцсети для медиков «Доктор на работе». Опрошенные пользователи профессионального приложения «Справочник врача» ответили схожим образом: 52% недостаточно получали средства защиты, а 24% вообще не выдавали СИЗ.
Из-за дефицита СИЗ медикам приходится сильно рисковать своими жизнями: местом, где можно заразиться, стали, как ни странно, медучреждения. Например, в больницах и поликлиниках столицы к середине апреля нашли 83 очага групповой заболеваемости с 953 зараженными, из которых 80% были медиками, следует из предписания санврача столицы Елены Андреевой от 15 апреля, узнали «Ведомости». Всего к тому моменту заболел 1591 медик, или 95 на 10 000 столичных работников здравоохранения. При этом на 15 апреля коронавирус нашли у 12 из 10 000 москвичей – в 8 раз меньше. В «Списке памяти», в который включены имена российских медработников, погибших от COVID-19, уже 91 человек. Относительная смертность среди них в 10 раз выше, чем среди остальных граждан, оценили «Ведомости» по данным статистики.