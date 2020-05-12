«Дамате» купила 100% акций производителя мороженого «Пензахолод»
Группа компаний «Дамате» купила 100% акций производителя мороженого ОАО «Пензахолод», говорится в сообщении производителя индейки. Сделка была закрыта в конце апреля. Сумму сделки и ее условия стороны не раскрывают. Производственные мощности одного из старейших хладокомбинатов в России будут интегрированы в структуру группы, в продуктовой линейке «Дамате» появится мороженое.
Приобретенный хладокомбинат был основан в 1958 г. как логистический центр по заготовке, хранению и распределению ягодной, овощной, рыбной, мясной, молочной продукции для Пензенской области и соседних регионов. С 1993 г. предприятие стало производить мороженое. В начале 2000-х гг. после реконструкции производственная мощность «Пензахолода» увеличилась в несколько раз и сейчас превышает 10 000 т продукции в год. Выручка предприятия в 2019 г. составила 200 млн руб.
«Пензахолод» производит более 30 видов мороженого под брендом «Наше». Через сеть дистрибуторов оно реализуется по всей стране, а также экспортируется в Казахстан, Беларусь и Армению.
Группа компаний «Дамате» создана в 2012 г., после того как одна из структур «Русмолко» Наума Бабаева приобрела недостроенный комплекс по производству индейки обанкротившейся группы «Евросервис». «Дамате» является лидером производства индейки в России (в 2020 г. мощности будут увеличены до 155 000 т в убойном весе). Компания ведет деятельность в Пензенской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. На предприятиях группы работают более 6000 сотрудников. В состав группы также входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области – ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), перерабатывающий до 300 т молока-сырья в сутки.