«Дамате» купила 100% акций производителя мороженого «Пензахолод»

Группа компаний «Дамате» создана в 2012 г., после того как одна из структур «Русмолко» Наума Бабаева приобрела недостроенный комплекс по производству индейки обанкротившейся группы «Евросервис». «Дамате» является лидером производства индейки в России (в 2020 г. мощности будут увеличены до 155 000 т в убойном весе). Компания ведет деятельность в Пензенской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. На предприятиях группы работают более 6000 сотрудников. В состав группы также входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области – ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), перерабатывающий до 300 т молока-сырья в сутки.