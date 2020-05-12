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«Дамате» купила 100% акций производителя мороженого «Пензахолод»

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Группа компаний «Дамате» купила 100% акций производителя мороженого ОАО «Пензахолод», говорится в сообщении производителя индейки. Сделка была закрыта в конце апреля. Сумму сделки и ее условия стороны не раскрывают. Производственные мощности одного из старейших хладокомбинатов в России будут интегрированы в структуру группы, в продуктовой линейке «Дамате» появится мороженое.

Приобретенный хладокомбинат был основан в 1958 г. как логистический центр по заготовке, хранению и распределению ягодной, овощной, рыбной, мясной, молочной продукции для Пензенской области и соседних регионов. С 1993 г. предприятие стало производить мороженое. В начале 2000-х гг. после реконструкции производственная мощность «Пензахолода» увеличилась в несколько раз и сейчас превышает 10 000 т продукции в год. Выручка предприятия в 2019 г. составила 200 млн руб.

«Пензахолод» производит более 30 видов мороженого под брендом «Наше». Через сеть дистрибуторов оно реализуется по всей стране, а также экспортируется в Казахстан, Беларусь и Армению.

Группа компаний «Дамате» создана в 2012 г., после того как одна из структур «Русмолко» Наума Бабаева приобрела недостроенный комплекс по производству индейки обанкротившейся группы «Евросервис». «Дамате» является лидером производства индейки в России (в 2020 г. мощности будут увеличены до 155 000 т в убойном весе). Компания ведет деятельность в Пензенской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. На предприятиях группы работают более 6000 сотрудников. В состав группы также входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области – ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), перерабатывающий до 300 т молока-сырья в сутки.

Ранее по теме: «Дамате» открыла крупнейшее в Европе предприятие по переработке индейки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных