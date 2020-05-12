Власти Москвы опровергли данные о продаже масок в метро с наценкой в 1800%
Опубликованная BBC информация о продаже в московском метро масок и перчаток с огромной наценкой не является корректной, заявил столичный департамент транспорта. «Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», – говорится в сообщении.
Ранее телерадиокомпания сообщила, что нашла контракты, согласно которым Московский метрополитен приобрел для продажи маски оптом по 1,64 руб. и перчатки по 4,37 руб., а продает их по 30 и 20 руб. соответственно. То есть с наценкой в 1800% и 450%. Средства защиты начали продаваться в метро недавно, в связи с введением в Москве масочно-перчаточного режима.
По словам Мосгортранса, договоры с указанными ценами были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки. Московский метрополитен уже занимается расторжением этих контрактов, отмечается в сообщении.
Сейчас стоимость маски при закупке в Китае составляет 2 юаня (21–23 руб.) без учета расходов на логистику, добавил Мосгортранс. Маски, которые продаются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована, заключил департамент.
В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2116 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.