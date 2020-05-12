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Власти Москвы опровергли данные о продаже масок в метро с наценкой в 1800%

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Опубликованная BBC информация о продаже в московском метро масок и перчаток с огромной наценкой не является корректной, заявил столичный департамент транспорта. «Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», – говорится в сообщении.

Ранее телерадиокомпания сообщила, что нашла контракты, согласно которым Московский метрополитен приобрел для продажи маски оптом по 1,64 руб. и перчатки по 4,37 руб., а продает их по 30 и 20 руб. соответственно. То есть с наценкой в 1800% и 450%. Средства защиты начали продаваться в метро недавно, в связи с введением в Москве масочно-перчаточного режима.

По словам Мосгортранса, договоры с указанными ценами были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки. Московский метрополитен уже занимается расторжением этих контрактов, отмечается в сообщении.

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Сейчас стоимость маски при закупке в Китае составляет 2 юаня (21–23 руб.) без учета расходов на логистику, добавил Мосгортранс. Маски, которые продаются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована, заключил департамент.

В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2116 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных