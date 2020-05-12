Власти Москвы опровергли данные о продаже масок в метро с наценкой в 1800%

Опубликованная BBC информация о продаже в московском метро масок и перчаток с огромной наценкой не является корректной, заявил столичный департамент транспорта. «Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», – говорится в сообщении.