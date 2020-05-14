Владелец «Манчестер-сити» присматривается к футбольным клубам в России

В футбольном холдинге, очень высоко оценили организацию и проведение в России чемпионата мира. Представители группы также отмечают интерес россиян к футболу. Предполагается, что компания купит долю в одном из российских футбольных клубов и инвестирует в развитие команды. Ранее по такой же схеме CFG входила в бизнес таких клубов как индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирону», японская «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и бельгийский «Ломмел».