Владелец «Манчестер-сити» присматривается к футбольным клубам в России
Компания City Football Group (CFG) арабского миллиардера, шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна, которая владеет девятью футбольными клубами мира, в том числе английским «Манчестер Сити», намеревается купить один футбольных клубов высшей лиги в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Рейтинг букмекеров».
По данными издания, CFG через посредников уже провела предварительные переговоры с одним из российских футбольных клубов. Однако они были приостановлены из-за проблем с соблюдением финансовых правил в «Манчестер сити» и распространения по миру коронавирусной инфекции.
В футбольном холдинге, очень высоко оценили организацию и проведение в России чемпионата мира. Представители группы также отмечают интерес россиян к футболу. Предполагается, что компания купит долю в одном из российских футбольных клубов и инвестирует в развитие команды. Ранее по такой же схеме CFG входила в бизнес таких клубов как индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирону», японская «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и бельгийский «Ломмел».
Холдинг также владеет английским «Манчестер Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Монтевидео Сити», американским«Нью-Йорк Сити». Владелец группы — шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. Он член королевской семьи эмирата Абу-Даби, муж дочери правителя Дубаи. Состояние шейха Мансура около $5 млрд.
Высшим дивизионом отечественного футбола является Российская премьер-лига. В нее в нынешнем сезоне входит 16 клубов.