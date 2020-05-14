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Владелец «Манчестер-сити» присматривается к футбольным клубам в России

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Компания City Football Group (CFG) арабского миллиардера, шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна, которая владеет девятью футбольными клубами мира, в том числе английским «Манчестер Сити», намеревается купить один футбольных клубов высшей лиги в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Рейтинг букмекеров».

По данными издания, CFG через посредников уже провела предварительные переговоры с одним из российских футбольных клубов. Однако они были приостановлены из-за проблем с соблюдением финансовых правил в «Манчестер сити» и распространения по миру коронавирусной инфекции.

В футбольном холдинге, очень высоко оценили организацию и проведение в России чемпионата мира. Представители группы также отмечают интерес россиян к футболу. Предполагается, что компания купит долю в одном из российских футбольных клубов и инвестирует в развитие команды. Ранее по такой же схеме CFG входила в бизнес таких клубов как индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирону», японская «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и бельгийский «Ломмел».

Холдинг также владеет английским «Манчестер Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Монтевидео Сити», американским«Нью-Йорк Сити». Владелец группы — шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. Он член королевской семьи эмирата Абу-Даби, муж дочери правителя Дубаи. Состояние шейха Мансура около $5 млрд.

Высшим дивизионом отечественного футбола является Российская премьер-лига. В нее в нынешнем сезоне входит 16 клубов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных