Мэрии Москвы предложили поставить 20 тыс. торговых автоматов в жилых домах

По мнению вендинговых операторов, упрощенный порядок установки торговых автоматов в жилых домах позволит им ускорить развитие сети автоматов с продуктами и напитками в условиях, когда обычные торговые точки вынуждены закрываться из-за эпидемии коронавируса. Собеседник газеты в мэрии Москвы отметил, что инициатива мало осуществима из-за требований к пожарной безопасности в проходах жилых домов. Руководитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская добавила, что жильцы могут отказаться давать доступ в подъезды сотрудникам операторов, которые будут обслуживать торговые автоматы. С этим согласен и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он добавил, что вопросы аренды лучше решать с управляющей компании (УК) или товариществом собственников жилья (ТСЖ), а не с мэрией Москвы.