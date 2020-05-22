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Мэрии Москвы предложили поставить 20 тыс. торговых автоматов в жилых домах

Ведомости

Вендинговые операторы обратились в мэрию Москвы с просьбой об установке торговых автоматов в в жилых домах — в подъездах и придомовых территориях без аукционов и арендной платы. На этих условиях они готовы установить до конца 2020 г. до 20 тысяч автоматов для торговли едой и напитками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

По мнению вендинговых операторов, упрощенный порядок установки торговых автоматов в жилых домах позволит им ускорить развитие сети автоматов с продуктами и напитками в условиях, когда обычные торговые точки вынуждены закрываться из-за эпидемии коронавируса. Собеседник газеты в мэрии Москвы отметил, что инициатива мало осуществима из-за требований к пожарной безопасности в проходах жилых домов. Руководитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская добавила, что жильцы могут отказаться давать доступ в подъезды сотрудникам операторов, которые будут обслуживать торговые автоматы. С этим согласен и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он добавил, что вопросы аренды лучше решать с управляющей компании (УК) или товариществом собственников жилья (ТСЖ), а не с мэрией Москвы.

Основная сложность в установке автоматов, по словам руководителя проекта Вероники Дуплихиной, в том, что УК и ТСЖ надо проводить собрание владельцев квартир. За установку автомата должны согласится 51% жильцов. Вендинговому оператору проще в этом случае иметь дело с УК. У них есть коммерческие помещения или зоны внутри дома, которыми они могут распоряжаться сами, отметила Дуплихина. Во «Вкусвилле» рассказали, что также предпочитают устанавливать автоматизированные киоски в местах, где общедомовым имуществом распоряжается УК. По оценке представителей ритейлера, продажи в жилых домах сопоставимы с офисными.

По словам, гендиректора ГК Uvenco Арвидаса Алутиса, группа сосредоточится именно на этом направлении. 20 торговых автоматов Uvenco установила в Москве и Санкт-Петербурге. По его оценке, рентабельность автомата в подъезде дома почти в четыре раза ниже, чем у точки на вокзале или в общественной зоне крупного бизнес-центра. В офисах же клиентов автоматы устанавливаются бесплатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных