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«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Ведомости

Государственная компания «Роснефтегаз» снизила свою долю в «Роснефти» с 50% плюс одна акция до 40,4%. Изменение отражено в структуре акционерного капитала на сайте «Роснефти». 9,6% акций, которые ранее принадлежали «Роснефтегазу», получила дочка «Роснефти», ООО «РН-Нефтькапиталинвест». Компания стала пятым по числу акций держателем ценных бумаг «Роснефти»: ей принадлежат 1,017 млрд акций.

Ранее «Интерфакс» обратил внимание на то, что уставный капитал «РН-Нефтькапиталинвеста» увеличился с 8,4 млн руб. до 110,84 млрд руб.

«Роснефть» также сообщила, что вышла из венесуэльских Grupo Rosneft C.A. и Petrovictoria S.A., немецкой Rosneft Energia GmbH и Национального нефтяного консорциума (ННК). Все эти события произошли 30 апреля, свидетельствуют данные портала раскрытия информации «Интерфакса».

О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы были проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. По условиям сделки «Роснефть» должна была получить на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных