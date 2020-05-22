«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы были проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. По условиям сделки «Роснефть» должна была получить на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.