«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»
Государственная компания «Роснефтегаз» снизила свою долю в «Роснефти» с 50% плюс одна акция до 40,4%. Изменение отражено в структуре акционерного капитала на сайте «Роснефти». 9,6% акций, которые ранее принадлежали «Роснефтегазу», получила дочка «Роснефти», ООО «РН-Нефтькапиталинвест». Компания стала пятым по числу акций держателем ценных бумаг «Роснефти»: ей принадлежат 1,017 млрд акций.
Ранее «Интерфакс» обратил внимание на то, что уставный капитал «РН-Нефтькапиталинвеста» увеличился с 8,4 млн руб. до 110,84 млрд руб.
О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы были проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. По условиям сделки «Роснефть» должна была получить на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.